陳姓婦人丟掉的紀念性的貴重物品有照片、紀念幣、珠寶及玉鐲等物品。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

陳姓婦人獲悉紀念物品被警方找到，非常感謝警方熱心幫忙。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前東區1位陳姓婦人因租屋到期，家人在打包搬運過程中，不慎將一包具有紀念性的貴重物品掉落路上，經熱心路人拾獲至太平警分局偵查隊，偵查佐劉兆傑受理後檢視物品有照片、紀念幣、珠寶及玉鐲等物品，細心的員警發現相片中的人像，透過影像翻攝及電腦截圖，以警用辨識系統過濾近數十筆資料並逐一詢問，終於找到陳姓婦人，婦人大為感動且眼眶泛紅表示，很多物品都是傳家之寶，非常感謝警方熱心協助。

太平警分局偵查隊偵查佐劉兆傑日前受理熱心民眾拾獲一包物品，經清點內有一疊生活照片、紀念幣、珠寶玉鐲一批及外幣等，劉員受理後發現照片內為1女子從小到大的照片，照片均其與重要親友合照，心想這名女失主一定相當著急，細心的他於是將照片翻拍，透過電腦截圖並以警用辨識系統比對，過濾數十筆資料並逐一電訪查詢，終於找到陳姓婦人，並通知到偵查隊領回。

又驚又喜的陳姓婦人到偵查隊後，非常感謝警方熱心幫忙，並稱最近搬家整個一頭亂，目前所有物品還在新住處整理當中，不知道這包東西會在搬運過程中掉落，這些東西都是過世的父母留下來的，非常具有紀念價值，眼盈泛紅的她在離去時頻向警方表達謝意。