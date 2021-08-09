台中市模範生獎牌公開招標公告中，明文規定我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地須屬我國者。市議員何文海今天質詢說，其中財物即包含原料，但得標廠商製作的模範生獎牌玻璃來源卻是大陸，明顯不合規定。大安國中校長國立民說，由3位外聘及2位教育局官員，依評審最後訂出並採就有利標。

何文海說，大安國中校長對外解釋，採購法專家核對之後約有59％是在台灣加值。試問，所謂的專家是從哪裡算出台灣的部份59％？其數據如何而來？

規格說明書中也明文表示獎盃(牌)設計以一體成形、避免頭重腳輕為原則，但得標廠商製作的獎盃顯然是經由組裝且下方是木頭，上方是玻璃粘接而成，明顯不是一體成型，而且頭重腳輕，成品與規格說明書中的規定完全不符。

何文海指出，最後招標說明書中，有表示概要為因應疫情，此招標應給予本國廠商製作擴大內需，但明顯成品原料來自大陸，完全違背公開招標說明書本意。

大安國中校長國立民表示，5位委員中，3位外聘、2位教育局，依評審最後訂出的，採就有利標！這3年都由委員進行評選，國產品的定義會加強注意。