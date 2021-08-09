據江蘇省衞健委今天最新通報，江蘇昨天（8月8日0-24時）新增本土確診病例38例，均為揚州市報告。南京無新增確診病例報告，這是南京自本輪疫情爆發以來首次出現單日新增確診病例「清零」。

★揚州新增38確診病例 南京首現「清零」

昨日揚州新增確診病例中，4例為輕型，33例為普通型，1例為重型，以上病例均在定點醫院隔離治療。同時，南京新增出院病例4例（均為本土確診病例）。7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例592例，其中，南京市231例，淮安市12例，揚州市346例，宿遷市3例。累計出院本土確診病例24例。

目前，江蘇省在定點醫院隔離治療的確診病例587例，其中本土確診病例568例（輕型132例、普通型407例、重型23例、危重型6例）。在醫學觀察的無症狀感染者9例，其中本土無症狀感染者1例。

★揚州市主城區今起展開第五輪大規模核酸普篩

大公文匯網報導，由於揚州新增確診病例持續大量增加，為迅速查清並阻斷新冠肺炎病毒傳播鏈條，切實保障人民群眾的身體健康和生命安全，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部定於8月9日上午6：30起 ，開展主城區第五輪大規模核酸檢測。

檢測範圍包括該市邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡—瘦西湖風景名勝區範圍內全部居民（含外地在揚人員），江都區參照主城區同步開展大規模核酸檢測。

揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部要求市民按照所在街道、社區工作人員的通知指引，分時段有序到達指定地點開展核酸採樣。市民檢測時需攜帶身份證（無身份證者請攜帶戶口簿），並主動出示「蘇康碼」，接受體溫檢測，規範佩戴口罩，保持1米以上距離。

據大陸國家衞健委今天（9日）通報，大陸昨天（8日）新增確診病例125例，其中本土病例94例，（其中河南41例、江蘇38例、湖南12例、湖北3例）；境外輸入病例31例，（包括上海8例，廣東8例、雲南8例、北京3例、內蒙古1例、浙江1例、四川1例、陝西1例）。