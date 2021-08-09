歐洲央行(ECB)政策制定官員及德國央行行長Jens Weidmann周日接受媒體訪問時指出，如果有對抗通膨壓力的需要之時，歐洲央行應該及時去收緊貨幣政策，而不是為了要金援歐元區國家的融資成本，而去推延政策執行。

為應付新冠傳染病疫情，歐元區國家已經加大借貸力度；而歐洲央行如果為抑制物價上漲壓力，而去收緊貨幣政策，他們可能面臨借貸成本上升的風險。

Weidmann表示，歐洲央行的任務不是去保護各國的償付能力。如果通脹前景持續上升，歐洲央行將不得不按照其物價穩定目標採取行動。「我們必須一次又一次地表明，如果物價前景需要，我們將收緊貨幣政策」，「我們不能考慮各國的融資成本」。

歐元區經濟擺脫了由傳染病引發的衰退，第二季的成長也快於預期，而新冠病毒疫情的緩解也促使通脹在7月突破了歐洲央行2%的目標，達到2.2%。

如果歐洲央行決定收緊政策，Weidmann預計歐洲央行首先會終止PEPP緊急債券購買計畫，然後是縮減資產購買計畫(APP)的規模，接下來會提高利率。