藝人夫妻檔王中平與余皓然結婚25年，育有一雙子女韓靖、韓菲，一家四口生活相當幸福，余皓然也不時透過社群分享家庭生活，而近日余皓然竟表示其實女兒韓菲快要出國念書了，從她貼出的照片與文字，讓人看了相當不捨。

如今演藝圈的焦點，不只是明星本身，近年許多星二代受到外界矚目，韓菲也是其中之一，高中剛畢業的她，有著精緻甜美的五官，且氣質相當自然優雅，她也經常透過社群分享私下生活，讓人發現她不但人美，才藝也相當多，在學業之外，最愛藝術創作，喜歡創作音樂、唱歌、畫畫等，讓網友看了為之驚艷，直呼她是「最仙星二代」。

韓菲曾透露，自己無論是在學業還是外型上，都非常自律，也會有想偷懶、耍廢的慾望，但終究是過不了自我內心那一關，而這樣嚴格的自我管理，有了收穫，今年3月份時，余皓然曾在臉書PO文，表示女兒經過三年苦讀，終於考上多倫多大學，被外界讚是內外兼備的學霸星二代，讓爸媽很有面子，時間過得很快，近日余皓然PO文，證實韓菲離家讀書的日子不遠了。

余皓然貼出母女外出日常照，對於女兒將出國，已開始感到落寞。(取材自余皓然臉書)

余皓然7日在臉書一連曬出多張生活照，照片中她跟女兒韓菲戴著口罩，在餐廳悠閒等著餐點上桌，而看似普通的照片，卻藏了為人母親滿滿的不捨，余皓然寫下：「你出國誰要這樣陪媽媽吃飯逛街呀！」坦言韓菲出國倒數，能感覺到自己要開始寂寞了，季芹也心有戚戚焉，留言：「真的會超不捨」，她則回應：「好想一起去」，網友也一陣心酸，但安慰余皓然，雖然肯定會不習慣，但「代表女兒長大了」、「皓然姐∼孩子大了就是會飛喔！！」、「妳肯定會很不習慣與不捨，還會暴瘦」。