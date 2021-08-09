行政院今日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，台灣在5月爆發疫情後，在70多天內就將疫情控制住，被外媒稱為第2次奇蹟。疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，國內仍有社區隱形傳播鏈風險，建議繼續維持二級警戒。

疫情指揮中心指出，國內近一周新增本土病例為74例，雖較前一周104例下降近30％，但仍有零星感染和群聚事件，仍應謹慎面對。而目前疫苗接種人口覆蓋率已達36.94％，劑次人口比達到39.08（劑／每百人）。

陳時中說，國內仍有社區隱性傳播鏈的風險，二級警戒等相關管制措施，有繼續維持的必要，雖各行業主管機關可視情形彈性調整，不過仍建議各部會在研擬防疫應變計劃時，能夠縮短相關個案的通報及反應時間，以加速衛生單位的疫調及掌握時程。

陳時中表示，因Delta病毒仍在各國流竄，建議邊境管制仍需維持現有強度，並確實做好國內線及國際線分流，如有與他國合作的旅遊泡泡措施，亦應確實做好分流管制。

蘇貞昌指出，台灣在去年各國疫情爆發之際，仍能堅守防疫，而今年台灣在國內疫情爆發後70多日內，就將疫情控制住，也被國外媒體記者稱為是第2次的奇蹟。

蘇貞昌說，國內疫情逐漸趨緩，國人都希望恢復正常生活，並逐漸開始外出消費，請相關部會務必建立有效並可執行的指引，始能有利於國人遵行。

蘇貞昌表示，自727全國降為二級警戒後，相關管制措施並已實施運作二周，請各部會隨時掌握各行業的執行情形，如有需改變或調整之處，也務必要讓整個團隊掌握資訊，並也要向相關業者及國人清楚說明。

蘇貞昌亦指示，有關邊境管制及相關防疫，交通部、內政部、海委會及農委會必須要嚴格把關，盯緊每個環節，既是保護第一線執勤人員，也是保護國人健康安全。