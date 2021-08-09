王瞳日前在直播中，感嘆一年多的新婚生活不圓滿，王瞳哽咽淚訴宛如「跟一個機器人、木頭結婚」，感嘆這樣的生活已忍受了10年，並反問老公艾成：「一個人會不會比較好？」夫妻對話引來不少網友反批王瞳，對此，艾成稍早在臉書曬出母親的公開信並發聲：「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了！」表示兩人的溝通方式嚇到大家了，而艾成媽媽也在信中護媳婦：「是妻子向丈夫的撒嬌，沒想到讓大家誤解了」。

艾成發文一開頭就向王瞳道歉：「抱歉，我的老婆，讓妳受委屈了！」艾成表示，是他提議把「找自己」的話題搬上直播，沒想到兩人的溝通方式卻嚇到大家了「王瞳說的話其實都是滿滿的愛跟擔心！我們在彼此了解、彼此改變、進步...」，未料外界卻是看到王瞳在罵老公艾成，也讓艾成直呼是一場大誤會。

艾成強調，夫妻經過溝通後，更加了解彼此，對於經營婚姻也更有明確方向「有哪對夫妻不是敞開、認錯、學習、前進呢？這樣的婚姻才能長長久久啊！」而艾成母親也為了這件事，特別寫一封公開信，強調艾成和王瞳很相愛「瞳瞳在節目直播訴說她作為妻子在這段關係中的感受，也是妻子向丈夫的撒嬌，沒想到讓大家誤解了」，艾成媽媽盼外界能原諒兒子和媳婦的直率，希望小倆口更能學習夫妻相處之道。

王瞳隨後也轉貼艾成的發文：「真的很抱歉造成這麼多困擾」，表示自己會修改講話的方式、學習溝通的藝術以及如何正確表達妻子的擔心與愛「夫妻真是要彼此感恩才能長久，好好溝通、說出感受、彼此進步！新手妻子要學的真的好多好多啊」，王瞳也強調，她和艾成會更加為對方著想。