58歲阿聰（化名）本擔任某銀行中階主管，6年前因照顧母親離職，去年母親辭世後決定重返職場，但卻屢屢碰壁，經由銀髮人才資源中心協助，阿聰終於放棄「非金融業不可」的堅持，成為Apple的服務台事務人員，邁向自己新的人生。

阿聰6年前為了照顧失智的母親，毅然離開了銀行中階主管的崗位，去年3月母親辭世後決定重返職場，無奈求職近1年仍無法順利就業，後來經勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助，2個月內便成功找到工作。

銀髮人才資源中心表示，阿聰的口條穩健，外語及3C處理能力俱佳，要找工作其實不難，但求職近1年仍無法順利就業，在與他深入晤談後才知道，原來阿聰因過往職涯經驗，求職僅鎖定金融產業的職缺，無奈相關職缺稀少，這才導致他遲遲無法順利就業。

就服員鼓勵阿聰放寬求職條件，多多嘗試其他領域，同時也提出許多過往銀髮族成功跨界就業的案例，希望能鼓勵阿聰伯打開心門。在就服員的鼓勵之下，阿聰放下「非金融業不可」的堅持，報名參加銀髮中心與台灣Apple合作的徵才活動，在經歷2輪面試考驗後，阿聰終於順利從眾多競爭者中脫穎而出，爭取到服務台事務人員的工作。

阿聰開心說，「沒想到因為一個轉念就讓我找到工作！真的很感謝銀髮人才資源中心協助，讓我能夠重返職場。」11個月的求職歷程或許不算短，但對阿聰伯而言，能在疫情時代下找到一份工作已經相當值得珍惜。

銀髮人才資源中心主任余璦君表示，銀髮中心成立7年來服務過不少中高齡求職者，發現許多曾因家庭照護離開職場的銀髮人才，求職不順通常並非能力問題，只是缺少一份跳出習慣領域的勇氣，若有就業求職意願，銀髮中心透過「一案到底」的服務模式可以幫助分析個案狀況，提供生涯規劃諮詢，職缺媒合有政府把關也更有保障。