北市勞動局為保障銀行業勞工權益，去年下半年針對辦理紓困專案的本國銀行進行勞動檢查，為確保勞工權益得到改善，今年也特別規劃金融業專案檢查，同時引入陪同鑑定人制度，並擴大受檢對象至33家金融業者，檢查結果發現9家金融業者涉違反《勞動基準法》。

北市勞動局裁罰金額達102萬，並於9日特別舉行檢查結果記者會，向外界說明北市勞動局長陳信瑜指出，本次專案檢查以加班費給付不足與出勤紀錄未核實記載為主要違反項目，分別有4家（王道、中國信託、臺灣新光及永豐商銀）及3家（渣打、花旗及台新商銀）業者違法，另有2家（匯豐及彰銀）業者分別違反工時上限以及輪班間隔的規定。

陳信瑜說明，勞動局已依法對上述業者進行裁罰，裁罰金額達102萬元，相較去年銀行專案之違法率為35％，此次專案違法率為27％，勞動條件雖有小幅改善，但仍有改進空間。

對此，北市勞動局也在7月22日起採遠距視訊，舉辦「金融業勞動條件陪同鑑定檢查結果討論會」，與陪同鑑定人深入討論改善金融業勞動條件的方式，會中除建議對於不配合勞動檢查、勞動條件不佳的業者，加強專案檢查頻率，另建議勞動局可對表現優良的企業採取鼓勵措施。

陳信瑜呼應，在日後專案檢查對象中，有勞動條件表現不佳、不配合勞動檢查的事業單位，將會加強檢查的力道；對於表現良好、近年檢查皆無違法的守法企業，則考慮採自主管理方式代替檢查。

陳信瑜最後表示，這2年因受疫情影響，多數銀行配合政府辦理紓困政策而遽增的工作量，也引發外界對銀行勞工工時過長的疑慮，這次專案檢查，期盼藉由陪同鑑定人在金融業的豐富經驗，以專業的角度審視，與勞動局一起維護勞工的權益。「勿使勞工過勞！」陳信瑜呼籲，在疫情期間，企業也應隨時評估勞工工作負荷，強調勞工的健康才是企業永續經營的基礎。