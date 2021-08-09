香港東網報導，英國航空母艦伊利沙白女王號本月1日由南海駛入太平洋，英媒周日（8日）聲稱中國當時派出攻擊核潛艇秘密跟蹤，但遭英軍護衛艦發現；中方暫未回應。

報導引述英國皇家海軍消息指，中國解放軍海軍兩艘093型攻擊核潛艇當時跟蹤英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群，但離開南海水域後6小時內，被打擊群負責反潛作戰的英軍護衛艦肯特號及里士滿號發現。報導又指解放軍另一艘093型攻擊核潛艇，被負責為打擊群「開路」、在前方巡邏的英軍攻擊核潛艇發現。

消息人士表示，中國快速擴大潛艇艦隊的規模，形容「我們不能低估他們」，但聲言解放軍潛艇部隊缺乏作戰經驗，與經歷冷戰時期在大西洋深海行動的英美兩軍潛艇中隊不同。消息人士續指，中方利用科技找出英美軍艦的位置，至於部署潛艇旨在強化中國邁向成為超級大國、主導太平洋貿易及安全的意圖。

伊利沙伯女王號率領艦艇駛離南海後，上週五（6日）抵達美國西太平洋戰略要地關島，里士滿號上週六（7日）到訪日本長崎縣佐世保港，報導指肯特號也將訪問該個日本港口，但伊利沙白女王號因新冠疫情關係，將取消原本訪問南韓及日本的計畫。

對於報導內容，中國外交部及國防部、英國國防部暫未回應。