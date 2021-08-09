【旅奇傳媒/編輯部報導】千島之國菲律賓又有一處秘境島嶼-錫亞高島Siargao，近來受到許多外媒青睞，在國際上掀起了話題，成為海島旅遊的新興選擇。

錫亞高島Siargao繼上個月擄獲法國版VOGUE編輯的心，收編在「夏季必訪的渡假島嶼」推薦清單之後，近期更獲得國際媒體權威《時代周刊》TIME的點名，在甫公布2021百大最佳景點（THE WORLD’S GREATEST PLACES OF 2021）中，將這座充滿原始野性的衝浪首都介紹給全球旅客。

▲錫亞高島擁有澄澈的海水、白沙灘。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

充滿原始野性的衝浪秘境

錫亞高島位在北蘇里高省境內，擁有許多世界級浪點，是浪人們嚮往追風逐浪的勝地。從台灣出發經馬尼拉或宿霧轉機可以抵達，從空中俯瞰，外型就像一滴落在菲律賓海的淚滴，島嶼面積不大，從最北端往最南端展開騎旅，路程不會超過一個半小時。

8月至11月是適合衝浪的最佳季節，島上擁有珍稀珊瑚礁群、柔軟白沙灘、絕美瀉湖，結合鄰近島嶼資源，讓造訪旅客沐浴在和煦陽光裡，感受慵懶悠活的身心靈富足。

▲錫亞高島擁有許多世界級浪點。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

「Magpupungko Rock Pool」座落陡峭小徑，被珊瑚礁岩圍繞而成的瀉湖，待每日退潮時分會完全與海水分離，搖身一變成為最天然最開放的無邊際泳池。泡在澄澈清透的湖水裡瞭望碧海藍天，或從岸邊突出的高石跳水，埋頭潛入湖面，欣賞寄居礁石的小魚。身心完整徜徉自然的沉浸體驗，毫無疑問成為旅客必踩的人氣熱點。

▲絕美天然無邊泳池。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

「Cloud 9」得天獨厚的地形條件，讓此處掀起的空心卷浪，從不讓衝浪好手們失望，無論是高度或速度，總是讓站上浪板馳騁的浪人們腎上腺素激增。每年九月世界衝浪聯盟都會在這裡舉辦年度賽事，吸引來自全球各地的好手到此大展身手。接近日暮時分，著名棧橋成為欣賞浪漫日落的絕佳位置，金黃餘暉映照海面，美到讓人把心遺留在這。

夢幻椰林鞦韆 絕美紅樹林潟湖

錫亞高島上正中央有一條最筆直的大道，兩側佈滿茂密椰林，讓許多旅客走走停停留下許多照片，也可以划船改走水路深入Maasin River探訪尋幽，遇見河流中央懸躺著一顆醒目突出的彎曲椰子樹，想更貼近的玩家會抓緊繩索攀爬而上，再放膽跨出步伐，隨著鞦韆恣意擺盪，徜徉熱帶風情萬種。

▲夢幻椰林鞦韆。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

Sugba Lagoon由鬱鬱蔥蔥的紅樹林保護區隔而出形成瀉湖，水面下的地形起伏，在湖面標記出有深有淺的彩色印記，就像打翻了一盤有藍有綠的顏料，妝點成濾鏡般的美景實境。避開旺季的人潮，在清澈湛藍的水域盡情暢遊、浮潛、跳水、划獨木舟，投入自然懷抱，享受小隱於野的遺世感。

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