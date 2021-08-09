一名網友日前在Dcard發文分享第一次領薪水的經驗，因為比月薪多了兩萬還以為薪水匯錯，結果主管回覆是當月獎金，讓許多網友好奇詢問是什麼行業，而該名網友也曝光真實工作為土木業工程顧問。

原PO在Dcard發文表示，第一次領薪水時，月薪45K卻看到網銀匯入金額上面寫68000元，整整多出了2萬元，於是緊張的問主管「薪水匯錯怎麼辦？」沒想到主管笑著回應 「公司如果那個月有賺錢，就會月薪加月薪*0.5」，讓原PO直呼公司好佛心。

發文一出讓許多網友紛紛表示羨慕，並好奇原PO究竟從事什麼行業？原PO解答職稱為「土木業工程顧問」。這是原PO碩士畢業當完兵後的第一份工作，為業界三大顧問公司，並且朝八晚五每日皆可準時上下班。

讓網友看了直呼「公司還缺人嗎？」、「別人的公司不會讓你失望的」、「如果虧錢依照勞基法也不能倒扣合約本薪，所以只能說，佛心公司！」、「一定是上輩子燒好香才遇得到這種老闆」、「羨慕，這種公司才留得住人啊」、「好工作怎麼找的？我怎麼都找不到」、「我想跟你當同事」。