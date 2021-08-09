本屆東京奧運的印度在閉幕前日抱回唯一1面金牌（男子標槍Neeraj Chopra），他們比較拿手的曲棍球在女子銅牌戰不敵英國。其中一位女將卡塔里雅(Vandana Katariya)成為種姓霸凌的受害者，她出身於低種姓的達利特階層，球隊4強戰輸給阿根廷之後，她遠在印度的家門外聚集了一群尋釁的年輕人。

《半島電視台》報導，卡塔里雅住在北阿坎德邦（中印交界處），她的家人在4強戰之後聽見外頭傳來的叫罵聲，一群年輕男子指手畫腳使用侮辱種姓的字眼謾罵。卡塔里雅的家人認出其中兩位男子來自同村的高種姓階級，這是典型的高種姓欺壓低種姓的事件。

達利特人(Dalit)曾經是印度最低階的種姓，歸類在賤民一級，被斥為汙穢的「不可觸碰者」，現在還有不少是在為高種姓的地主種田。有些屬於這階層的女人即使遭到高種姓迫害，也難以得到法律保護。目前印度約有2億達利特人。

女子曲棍球隊長蘭婆(Rani Rampal)站出來聲援隊友：「我們明明這麼辛苦訓練為國出征，我希望大家不要再搞信仰和種姓的分化。我們有印度教、伊斯蘭教、錫克教，但大家都是印度人。」蘭婆出身的種姓也不高，父親是車夫。

男子曲棍球曾是印度最強的奧運項目，歷屆累積8金是世界最多，但最後1金停留在1980年。之後41年來，堂堂13億人口的印度只拿下2金，2008北京奧運的男子射擊、2020東京奧運的男子標槍。