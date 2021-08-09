澳洲近日傳出有年輕人感染Delta變種病毒後不久猝死案例，顛覆過往新冠對老年族群風險較高的印象，澳洲心臟專家示警，Delta病毒可能讓年輕、健康的民眾面臨更大的致命心臟併發症風險。

澳洲心臟專家克弗西克教授（Jason Kovacic）呼籲民眾快打疫苗。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，新冠病毒的其他變異株對高齡族群最致命，不過雪梨張任謙心臟研究所（Victor Chang Cardiac Research Institute）教授克弗西克（Jason Kovacic）表示，有證據顯示Delta變異株不同，看起來Delta對年輕族群造成更嚴重的感染及併發症。

他說雖然還需要數據佐證Delta引發的心臟副作用有多常見，不過他們確實看到更多年輕人感染Delta後出現更多心臟併發症的情況。

克弗西克說，Delta的其中一項副作用可能包含心肌炎（myocarditis）。報導指出，在嚴重的情況下，心肌炎會弱化心臟功能，引發心臟衰竭、心律不整或猝死。心肌炎也可能引發血栓，通常會從患者的腿部開始，再慢慢往上蔓延至肺臟或心臟。

克弗西克指出，患者不需要是病入膏肓的程度，或者有其他潛在心臟疾病，就有可能受到心肌炎的影響，他已經看過好幾名患者這樣死去，「心臟方面的併發症是非常嚴重的問題，幸好目前只發生在少數人身上。」

新南威爾斯州（New South Wales）衛生首長項特（Kerry Chant）描述Delta是年輕人的「警鐘」，消除了只有老年人染疫後需要住院的迷思。

目前新南威爾斯州多數新病例集中在20至39歲的年輕族群，當地醫院的加護病房裡包含1名青少年、3名20多歲年輕人、4名30多歲的患者。

美國一項針對新冠與心臟問題的研究發現，年輕族群中，平均每100萬人會有450人診斷出心肌炎，在12至17歲的族群中，研究人員分析了1.4萬名染疫患者，發現心肌炎更常見於男性患者身上。

克弗西克說表示，這項研究證實染新冠引發的心臟風險並不低，而且與他看到的雪梨Delta疫情相符。

澳洲新聞網站News.com.au日前報導，27歲雪梨男子阿拉斯卡（Aude Alaskar）3日在家中猝死，他不久前才感染Delta病毒，當時已經居家隔離13天，他的症狀相當輕微，直到3日中午病情突然惡化，他開始咳嗽、嘔吐，然後倒地，最終搶救不治。

另一名38歲女子Adriana Midori Takara也在感染Delta後，病情迅速惡化身亡。

這2人都沒有潛在疾病，澳洲權威免疫學家彼得多哈堤（Peter Doherty）推測2人死於心臟衰竭，「這隻病毒能夠造成很可怕的血栓，我懷疑這就是為什麼年輕人會快速死亡」，「可能是因為血栓，然後他們出現心臟病發或中風。」

輝瑞/BNT及莫德納等mRNA疫苗也會導致年輕人出現心肌炎，不過美國研究發現，新冠病毒引發的心肌炎風險是BNT疫苗的6倍。

克弗西克指出，疫苗引發的心肌炎症狀通常較輕微。