隨著西南氣流持續減弱，加上太平洋高壓明起逐漸西伸，水氣將減少些，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，南台灣天氣依舊不穩定，中央氣象局表示，其他地區上半天雖然為多雲到晴，但午後雷陣雨會比昨天更為明顯，降雨有機會延續到晚上，北部地區及其他山區午後有局部大雨或豪雨發生的機率，根據氣象局統計，今晨0時到11時10分，台南市北門測得218毫米的驚人雨量。

氣象局簡任技正伍婉華表示，過去三周台灣位於大低壓帶中，降雨十分明顯，不過未來一周隨著太平洋高壓西伸，雖然台灣位於高壓邊緣，但是水氣少了許多，降雨將以午後雷陣雨為主，雖然西南風減弱，但是西南風帶來的雲系還是盤踞在台灣海峽南部以及影響到西南部陸地，根據定量降水預報來看，今天下午2時到晚上8時，各地山區與北部仍要注意午後熱對流發展，不排除有較大雨勢。

今天天氣部分，中南部整天有短暫性陣雨或雷雨，澎湖、苗栗、台東有局部性短暫陣雨，金門、馬祖、新竹以北、東北部、東半部等午後有雷陣雨，預估明天清晨前雨勢會減緩，但要提醒，過去幾天中南部雨量驚人，山區土石十分鬆軟，未來幾天也可能有連續降雨帶來災害，要特別留意。

受西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局針對今日台南市發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨機率；雲林以南及澎湖地區則為大雨特報，有局部大雨發生的機率，民眾須注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

根據氣象局雨量觀測統計，今晨0時到11時10分，累積雨量最多地點位於台南市北門，測得218毫米，台南市將軍也測得202.5毫米的驚人雨量。

伍婉華指出，隨著太平洋高壓向西延伸，北部地區白天高溫約33度，金門、馬祖、東半部、中南部約31-32度，澎湖約29度。

至於菲律賓東方海面是否有擾動正在發展並有成颱的可能性？移動方向以及對台影響為何？伍婉華說，菲律賓東方海面確實有熱帶擾動逐漸發展，但受太平洋高壓西伸影響，熱帶系統會隨著高壓南緣移動，未來往西北方向移動時強度可能減弱，氣象局將持續觀察。