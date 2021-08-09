東京奧運落幕，中華代表隊表現亮眼，傳出因先前經濟艙爭議請辭的體育署長張少熙，可能因此「將功贖罪」。對此，資深媒體人周玉蔻表示，體育署長竟想發動「有人力挺」留任？行政院長蘇貞昌也在拖拖拉拉，「該走就走啦！」

因東奧「經濟艙事件」提出辭呈的體育署長張少熙，8日從東京返台，對於未來去留問題，他強調，自己絕不會調避責任，但也不回答任何假設性問題，僅表示「一切隨緣」。蘇貞昌昨受訪時則說，這次代表團為防疫包機，但官員擠進商務艙不僅觀感不好，也沒有事先溝通跟報告，之後會就整體情況好好檢討。

對此，周玉蔻今（9）日在臉書表示，「體育署長居然還想藉發動『有人力挺』留任？！拜託哟，蘇貞昌院長竟然也在那裡拖拖拉拉！該走就走啦！」

網友在周玉蔻文章下方留言表示，「最該走的應該是那個中華奧會主席跟那個蔡先生吧？」「奧委會主席、萬年不下台的蔡先生、各單項協會的萬年成員都該清一清」，認為應該改革就改革，該給運動員們煥然一新的長官，但也有人說，「換來換去還是那幫人，只是改個名字，有用嗎？」其實該改革的是下面的各種單項運動協會。