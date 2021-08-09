想預知自己的心血管疾病風險有多高嗎？只要五分鐘，輸入基本數據就可以知道！台灣基層糖尿病協會推出「五分鐘護你心」活動，民眾可至合作診所了解10年後慢性病風險。

台灣基層糖尿病協會李洮俊理事長表示，腦血管疾病、心血管疾病為國人十大死因之一，爲了協助民眾提高更好醫療照顧、預防及控制疾病，鼓勵高風險族群初步篩檢，了解風險高低，超前部署預防及治療，享受更好的生活。

●心血管疾病風險 國內前三大死因

據統計，國內十大死因中，心血管疾病排名僅次於癌症。李洮俊理事長表示，主要造成心血管疾病原因有高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、生活憂鬱、活動量減、抽菸、生活壓力等危險因子。除了提高心臟病變、腎臟病變等共病風險外，罹病後要花費大量的金錢來治療，提前預防很重要。

李洮俊理事長說，現在有許多藥物可做預防治療，以延緩心臟病、腎臟病變，但是希望病人在疾病沒有明顯時就加以診斷治療，才能讓疾病得以延緩。

因此，推行早期診斷、早期篩查，從現有的數據來預測未來得到心血管疾病的風險，「透過風險因子的評估，精準地讓患者了解風險高低，以及治療之後改善程度，更重要是了解意義，自己可以接受適當的治療。」

●「五分鐘護你心」 預測十年後心血管疾病風險

近期，台灣基層糖尿病協會推動「五分鐘護你心」專案活動，只要持有健檢報告，或近期沒有檢測報告可以向合作診所先安排抽血，再到合作診所報到，只要五分鐘，就能得知未來十年後心血管疾病的風險評估。

若是有肥胖、心血管疾病的家族史、慢性發炎疾病、抽菸、年齡介於40-75歲等危險因子，更應該了解自己未來十年內的疾病風險。

李洮俊理事長解釋，我們可以先使用簡單問卷進行「篩查」，詢問過往心血管疾病、抽菸、心臟病變家族史、尿蛋白等資料，初步篩檢病人是否為高風險族群。根據篩查表的風險高低，給予適當衛教，過程中評估表有精確的數字，而非模糊的數據，「五分鐘護你心」的計劃內容從「篩查」到「衛教」再「長期追蹤」，持續管理衛教，落實永續照護的意義。

「適當的衛教才能顯示評估的意義和價值，如果只知道數據風險很高，許多病人仍不知道下一步該怎麼做。」李洮俊理事長強調，慢性病患者親身參與是最重要的，先了解疾病與及早的控制，預防心腎病變，透過專業醫療人員衛教指導，協助民眾了解自己的健康狀況，達到保護心腎的目標。

針對「五分鐘護你心」使用的慢性疾病風險評估平台，李洮俊理事長補充，是使用國健署委託國衛院依據國人1350萬筆資料分析，建立專屬於台灣人的「慢性疾病風險評估平台」。

根據國健署網站，只要輸入相關健檢報告數據，例如：年齡、性別身體質量指數、腰圍、血壓、空腹血糖、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油脂等，就能計算未來十年五種慢性疾病風險，包含冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管疾病。

●搜尋附近「診所地圖」 尋求專業醫療照護

想要進行心血管疾病風險預測，或安排抽血的民眾，只要上網點選「五分鐘護你心」官網中的「全台合作的診所地圖」，一鍵點入就能得知住家附近的合作基層醫療診所，搜尋相當便利。

李洮俊理事長說，基層醫療診所有非常專業的護理師、營養師、醫師等團隊來個別衛教的指導，給予專業的醫療指引，鼓勵民眾到院所來接受專業諮詢，特別是高風險族群更應該接受篩查及用藥照護。

●防疫期間藥物不中斷 守護良好的生活品質

近來疫情肆虐，許多民眾不敢到醫院領藥，李洮俊理事長叮嚀，慢性病需要持續的治療，藥物絕對不能中斷，還是要定期回診，在家也要控制血糖、血壓。台灣有很好的醫療健保，但是慢性病症、腦血管、心血關、腎臟病變發生率高，期許透過「五分鐘護你心」活動協助國人提早了解身體狀況，及早發現不利健康的危險因子，及早控制，享受更好的生活。