「我是一個隨時都會猝死的人。」暱稱阿琪的42歲的女子，早年與丈夫離婚，獨自扶養3個兒女，但5年前發生一場車禍，導致她頸椎一、二節受損、滑脫，因無法負擔龐大手術費而放棄救治，也為此失去工作能力，再加上新冠肺炎爆發，家中唯一打工的大女兒也失去工作機會，餐桌上的食物一天比一天少，讓患有過動症、食量驚人的兒子也不敢多吃，令阿琪愧疚不已。

《社團財團法人愛的延續公益協會》日前在臉書分享真實案例，今年42歲的單親媽媽阿琪，早年因丈夫嗜賭欠下一大筆債務，兩人離婚後，她獨自扶養3名兒女，不料5年前一場車禍，導致阿琪頸椎第一、二節受損和滑脫，因肇事者無力賠償，她也無法負擔龐大的手術費而放棄，再加上許多大型醫療院所擔心手術中癱瘓或死亡風險高，不敢替阿琪動手術，使得她的頭部形同無頸椎般，只能靠著護頸圈支撐避免隨時癱瘓，但也因此導致她無法工作。

阿琪長年靠護頸圈支撐，中樞神經受到壓迫而劇烈疼痛，3年前又因無故喘痛到休克，送醫後才發現罹患心臟衰竭、睡眠呼吸中止，並伴隨大小便失禁等症狀，需服用大量藥物才能入睡，但最多也只能睡2至3小時。

阿琪雖有低收補助，但隨著身體狀況愈來愈差，醫生強烈建議要自購「正（陽）壓呼吸器」防止睡眠呼吸中止，但該儀器動輒6、7萬又不符合補助資格，阿琪只能靠孩子半夜隨時叫喚，和購買簡易呼吸罐勉強緊急使用，以防突然失去呼吸心跳，但近期碰到新冠肺炎，民眾恐慌發生「隱形缺氧」，導致簡易呼吸罐也缺貨，讓阿琪只能透過用力喘氣減少使用呼吸罐。

阿琪三名子女中大女兒原本有打工，協助負擔家計，但因疫情失去工作，就連原本申請物資的慈善團體，也因疫情停止運作，餐桌上的食物一天比一天少，患有過動症、食量向來驚人的兒子，也不敢多吃，只為讓媽媽多吃一點。

阿琪透露，兩個女兒為了她，一個就讀社工系專研長照資源，另一個選擇護理系，兒女貼心的舉動讓阿琪愧疚不已，阿琪表示曾經擔心造成孩子的負擔，偷偷簽署各種放棄急救書，但兒女們發現後，立刻拉著她將其改回，生活雖然難過，但阿琪依舊滿足地說「我最大的快樂來源就是孩子們的孝心」。