高雄一董姓男子因為搬家，把朋友送的冰箱暫放在家門前，不料過沒幾分鐘冰箱就不翼而飛，只好求助員警調出附近監視器追查消失原因，沒想到第一眼就看到冰箱在街上「自己移動」的畫面，瞬間嚇出一身冷汗驚喊：「是阿飄喔！」，後來再往下看，才看出原來是一名婦人在後面推著冰箱回住處，打算回收利用，這才真相大白。

據了解，前鎮區這名董男在搬家的時候，把朋友送來的中古冰箱，暫時先放在一樓，結果上樓沒幾分下來樓，發現冰箱竟然消失不見，便找警察來幫忙，員警調閱監視器發現，一台冰箱竟在大馬路上緩慢移動，讓董男嚇得大喊：「看到鬼喔！」但畫面往下看，才看出冰箱「自走」的原因。

警方查出原來是一名婦人，將冰箱推回住處欲回收。（圖／翻攝自畫面）

警方與董男發現，原來是一名穿著短衣褲的李姓女子，徒手將冰箱沿路推回1公里遠的住家，由於監視器畫面一開始約一個人高的冰箱，將李女的身軀完住檔住，剛開始才會看冰箱自己移動的畫面，直到冰箱靠近監視器，才看到李女在後面推著冰箱。

失竊冰箱街上自行移動以為是阿飄。

經警方調查，李女是一名資源回收的婦人，她以為中古冰箱放在一樓是沒有人要，就一個人把冰箱推回家，想回收利用，並不知道這樣是犯法，但警方仍依竊盜罪嫌將李婦函送偵辦。

董男得知找到竊賊，非常感謝警方辦案如此高效率，讓他失而復得，並留下深刻的印象。前鎮警分局呼籲，疫情期間警方除了全力投入防疫工作，治安、交通、為民服務仍會全力以赴，請不法之徒切勿以身試法，以免身陷囹圄