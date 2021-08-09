【旅奇傳媒/編輯部報導】進入八月，迎來父親節，另一個重要節日就是七夕情人節了！隨著疫情降級，飯店也推出情人專屬的浪漫過節計畫，提供兩人享受獨處時光。

▲「希手饗樂」微醺情人月住房專案，含早餐、情人節專屬晚餐、延遲退房。 圖：台北新板希爾頓酒店╱提供

台北新板希爾頓酒店「希手饗樂」 微醺情人月住房專案，整個8月天天過節，即日起至8月28日訂房，8月1日至8月底入住希爾頓客房，不分平假日雙人入住，每人僅1994元起（含稅及服務費）一泊二食，含早餐與客房內主廚特製雙人浪漫晚餐、另贈紅酒一瓶、可延遲退房至下午二點等禮遇。

除了吃大餐外，怎麼能少了放閃的花束！酒店館內逸廊推出逾７款精品花藝，助情人們一臂之力。其中首推「索拉花束」，索拉花又稱通草花，經由花藝師的巧手，將植物特殊處理後，再組成玫瑰花形狀，呈現出宛如真花的夢幻視覺，原價1000元，限時優惠僅800元，讓消費者創造浪漫時刻、重拾熱戀美好回憶。

▲七夕限定巧克力磚，選用來自比利時的頂級可可食材。 圖：六福旅遊集團╱提供

七夕情人禮盒 浪漫登場

七夕情人節即將到來，一禮推出七夕必備濃情禮盒，讓疫情期間情人愛意不降溫、浪漫再加分。一禮莊園以香皂花為主軸，設計出兩款七夕限定花禮，「LOVE IS LOVE 瑰麗燦爛花禮」售價2880元，花盒的中心為象徵永恆的永生玫瑰，再用朵朵盛開的玫瑰香皂花圍繞，鮮豔的紅玫瑰色與成穩的黑色禮盒相襯，顯得熱情又高雅。

香皂花不僅保存期限長，能承載更多回憶與祝福，散發出的淡淡香氣，還很適合拿來當室內擺飾增加氛圍感。象徵守護之愛的「Love Never End 典藏心意花禮」售價1480元，大大的玫瑰香皂花周圍以小型的永生花點綴，配上金邊花器代表著守護珍貴情感，小巧精緻的尺寸適合放置於茶几、辦公桌及床頭等各種位置，隨時看到都會想起送禮的人，讓心意傳送更有意義。

一禮烘焙推出七夕限定夢幻水果巧克力磚，為浪漫情人節添上繽紛色彩，主廚嚴選來自比利時的頂級可可食材，加上各式台灣小農鮮果乾，並且為了維持品質果乾皆由廚房自行烘製，沒有多餘的添加物，象徵戀愛的純粹，一入口巧克力的苦韻象徵愛情之初的苦澀，緊接著柑橘、奇異果、草莓等果乾的天然微酸，帶出最後甘甜的後韻，多層次的風味，充分演繹出戀愛的各種甜蜜滋味。

▲外帶情人餐在家浪漫放閃，燒烤和羊臀海陸餐再送台法風格啤酒。 圖：香格里拉冬山河渡假飯店╱提供

外帶情人餐 在家浪漫放閃

香格里拉冬山河渡假飯店外帶情人餐，大口吃肉配啤酒，沁涼一夏，讓您在家也能浪漫放閃，既可犒賞老爸，也可滿足情人過節需求，外帶情人餐雙人甜蜜價每份NT$1320，再加贈福爾摩沙精釀啤酒2瓶，情人與上輩子的情人一起寵愛，在家浪漫獨享兩人世界。

時值炎熱夏天，吃燒烤搭配啤酒是最適合不過了，主廚嚴選來自紐西蘭TE MANA冷凍去骨小羊帶蓋臀肉，羊臀肉擁有獨特的大理石紋油花，口感鮮嫩多汁、風味細緻清新，加上中卷、鮮蝦、干貝等鮮美海鮮及香格里拉招牌菜-醬爆肉絲捲餅，以爐烤BBQ方式來呈現海陸燒烤餐；另贈福爾摩沙精釀啤酒，將台灣獨有的元素融入啤酒之中，而打造出福爾摩沙精釀啤酒，其中「二重奏山胡椒小麥啤酒」，就是使用台灣山胡椒「馬告」釀造，曾獲得法國米其林二星餐廳的指定用酒。

【飲酒過量，有害（礙）健康】

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