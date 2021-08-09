香港籍知名美妝品牌LOréal前總監梁家譽（Enzo Leung），3年前在台灣住處的廁所身亡。梁男生前還欠中信商銀約693萬元借款，銀行為確保收回債權，聲請選任遺產管理人，主張梁男在台遺產迄今無人承認繼承，但台北地院發現，人在香港的梁男母親擁有繼承權，無選任遺產管理人的必要，裁定駁回，可抗告。

梁家譽原本是髮型師，30多年前旅居台灣，成為知名的專業美妝品牌教育總監，後來跨足髮療領域，推廣頭皮保養，事業如日中天之際，2018年4月13日卻被發現陳屍在北市文山區萬芳路住處廁所的馬桶上，全身已發黑，嘴角還殘留嘔吐物。檢方相驗屍體後，確定死因為肝硬化胃大量出血休克。

梁家譽來台後，2008年至2017年間陸續向中信商銀借款712萬元、150萬元及400萬元，身亡後尚欠691萬6352元及信用卡費1萬3398元。梁生前將在台房產設定抵押權給中信商銀，死後無人替他繼續清償，中信商銀去年向北院聲請拍賣抵押物獲准。

中信商銀另於今年聲請選任梁家譽的遺產管理人，主張梁的遺產迄今無人承認繼承，梁的父母在台也沒有設籍，如果最後房產被地政機關列冊管理及移請國有財產署代為標售，該房產將無法有效利用，銀行的債權也無法儘速收回。

北院向相關單位函查後，確認梁家譽的母親仍在，年2004年至2019年期間，多次以「香港永久性居民身分證」申獲香港居民入台證件，依法得繼承梁在台的財產，本案不符合繼承人不明的情形，無選任遺產管理人的必要，遂駁回中信商銀的聲請。