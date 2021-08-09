螺絲廠世豐(2065)2021年7月合併營收2.35億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長23.55％。累計2021年1至7月合併營收16.86億元，同步刷新歷年同期新高記錄，較去年同期成長45.77%。展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。

世豐表示，雖目前全球缺櫃、塞港等船運問題尚未明顯緩解，使得集團整體訂單出貨認列遞延影響，且7月約近10%訂單受缺櫃因素而無法順利出貨認列，惟近年世豐積極針對旗下螺絲產品研發設計、提升自動化生產比例及優化生產排程、數位化管理掌握庫存調控與產品交期等面向升級，奠定世豐之接單利基，整體訂單營收認列在面臨全球船運缺櫃挑戰下，7月與累計前7月營收仍同步繳出歷年同期新高水準。

目前美洲終端緊固件市場需求仍處於強勁需求。世豐指出，集團1~7月銷售美洲地區營收比重達69.86%，主要銷售客戶涵蓋國際螺絲品牌、經銷商等主要客戶，並成為主要客戶重要供應合作夥伴，觀察目前美洲螺絲市場供需缺口隨著船期影響訂單交期而持續加劇，尤其國際螺絲品牌客戶為穩固於美洲螺絲市場良好市占率，對於世豐螺絲產品下單及拉貨力道不減，每月接單金額遠高於訂單出貨認列水準，並挹注訂單能見度較去年同期大幅拉升，長達4個月水準，有助於帶動整體營運向上之動能。

展望2021年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。雖目前訂單出貨認列仍需密切觀察全球缺櫃、跳港之情況，但世豐仍積極配合客戶搶櫃船期並隨時掌握訂單交期進度，另一方面，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合，以期創造整體獲利能力之精進。