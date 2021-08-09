神盾(6462)在產能瓶頸以及客戶訂單波動下，7月營收雙減，但隨著下半年智慧型手機出貨加上車用領域加入貢獻，營運將力拚回溫。

神盾7月營收為1.3億元，月減少21.5%、年減少75.8%；累計今年前7月營收為19.46億元，年減少47.5%。

神盾近期除面對產能瓶頸外，近期還看到最近幾週客戶對需求預測的波動性越來越大，儘管如此，7月應該為神盾今年營收、出貨的底部，下半年隨著智慧型手機旺季，加上新品陸續加入貢獻，營運將力拚回溫。

神盾已成功打進車用市場，目前已為韓國兩大車廠指紋辨識晶片唯一供應商，除現代(Hyundai)Genesis車款外，今年5月也大進起亞(Kia)最高規格旗艦房車K9，其將神盾指紋辨識產品應用於汽車啟動/解鎖，並取代原本使用密碼的模式，支援Kia Pay支付系統。車用產品市場向來進入門檻高，所需的認證時間長，但產品週期相較一般消費性電子更高，且ASP較高，可帶動毛利率表現，未來隨著神盾在車用出貨規模放大後，對於營運長期貢獻將會有明顯助益。