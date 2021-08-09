由科技股帶頭下挫，周一香港股市開低，但隨即快速反彈，恆生指數開跌0.80%，目前勁揚1.2%，報26495.13點。國企股開跌1.20%，目前反漲1.3%。

美國就業數據意外強勁，上周五美股道瓊指數和標普500指數再創新高，惟科技股表現疲弱，那斯達克指數收跌約0.4%。

恆生科技股開跌逾1%，目前漲0.69%。近來陷入劇烈震盪網路和手遊股普遍反彈，騰訊漲2.47%，快手漲3.3%，美團漲6.6%，嗶哩嗶哩漲1.35%，網易漲4.1%。

最近漲勢凌厲的晶片股回落，中芯國際跌近4%，華虹半導體跌逾6%。

阿里巴巴陷入性侵醜聞，兩名高層引咎辭職，股價開低3.4%，目前跌逾2%。

聯準會提前升息的預期升高，美國10年基指標公債殖利率收復1.3%大關，美國對利率走勢敏感的金融股應聲上揚，亦帶動在香港掛牌的同業走高，匯豐控股、友邦漲逾2%，建行和工行均漲逾1%。

新能源類股表現相對失色，比亞迪目前跌4%，信義光能跌2%。吉利7月總銷量年減約6%，目前股價小跌0.4%，稍早前一度跌近3%。