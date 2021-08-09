因美國7月份非農就業數據優於市場預期，令投資人預期聯準會(Fed)可能加速緊縮貨幣政策，進而提振美元走強，削弱黃金避險及抗通膨需求，因此金價與銀價皆挫逾1%；截至台北時間8月9日上午11點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌23.2美元，報每盎司1739.9美元。

9月白銀下跌0.406美元，報每盎司23.92美元。

10月白金下跌5.6美元，報每盎司966.6美元。

9月鈀金下跌1.1美元，報每盎司2629美元。(商品行情網)