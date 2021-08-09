2018年間，在淡水租屋的華姓計程車司機，邀請女研究生（以下化名小美）到北海岸遊玩，想不到他竟心存歹念，藉機下藥，性侵小美得逞，爾後還趁承租淡水住處時，以同樣方式，一夜3次性侵女房東（以下化名小花）。東窗事發後，華男遭逮，法院一審判其刑11年半，二審更加重改判15年半。案經撤銷發回，高等法院更一審還是將華男判刑11年半。可上訴。

根據判決書記載，2018年8月初，華男約小美一起去北海岸遊玩、拜拜，由於途中小美喝了奶酒，出現頭暈的感覺，於是華男拿出準備好的不明紅色膠囊給小美，並表示能「保肝」，對喝酒的人很好，小美因此不疑有他吞下膠囊，結果開始漸漸意識模糊，最後陷入昏迷，被華男帶回淡水租屋處性侵得逞。

同年11月間，華男又向女房東小花，分租位於新北市淡水某處之房間，在107 年11月25日晚間7 時30分許，私自將含第三級毒品氟硝西泮成分之安眠藥錠，摻入食物內，使不知情之小花施用，並趁小花處於不能抗拒之狀態下性侵，事後華男至客廳看電視、玩手機，又將小花帶至自己房間，進行第二次及第三次性侵。

法院審理時，華男辯稱自己跟2女發生性關係，都是雙方情投意合，否認犯罪，但法院認為，女研究生雖然曾對華男有回應，但無愛意表現，2人僅是普通朋友，華男確實性侵；至於女房東，其體內明確驗出毒品反應，加上她記憶斷片，因此認定華男下藥性侵，一審遂依「強制性交罪」、加入藥劑的「加重強制性交罪」這2罪，重判其有期徒刑11年6月。上訴二審後，高等法院更認定華男犯下1次「強制性交罪」與2次「加重強制性交罪」，改重判有期徒刑15年6月。案經撤銷發回，高院更一審審理後，改認定華男犯2罪，又判刑11年6月。可上訴。

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