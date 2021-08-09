國中小學生是否應延後到校？市議員張耀中、黃守達等在議會質詢時說，他們從上週五設計1份問卷，調查是否同意從現行上午7點20分到7點50分彈性到校時間，延長至8點20分，問卷有500多人響應贊成比例逾八成。教育局表示，會了解議員的問卷內容，並廣聽校長、老師、家長、學生的綜合意見後，擇定有意願的學校進行試辦。

張耀中說，這個議題在市議會討論歷經3位市長已逾10年，延後到校的支持比例從2成，到前市長林佳龍時期約55％，一直到現在，比例逐年提高，年初行政院公共政策網路參與平台就這個議題連署了1萬多人，照理市府應做出相關回應，並草擬相關對策。

張耀中指出，中小學生延後到是有附帶條件與配套計劃的，四個不變是大前提：第一節課上課時間不變、中午用餐時間不變、午休時間不變、放學時間不變等；另外對於因故無法延後上學的學生，同時主張學校老師對於早到學生仍應給予照顧，保護其安全等。

張耀中說，以台中市為例，目前國中、國小到校時間為07：20~07：50，若延後上學，則預計調整至08：20到校，數據統計，平均上課9.5小時是全世界最久，有學生提出質疑他們是這件事的主角，市府除了問學校與家長意見，為何不曾聽聽我們真實的聲音？

教育局長楊振昇說，這份民調很重要也很有價值，他要請教研究及實際的議題理念及出發點，問卷設計及題目、樣本等，是項值得討論的政策，並邀請校長、老師、家長及學生代表來討論，這要較接地氣，如果是可行，可以嘗試找一所小學來試辦，這是較為嚴謹的作法。政策的改變影響很大，改變要比原來還好，可找一所學校來試辦。

副市長令弧榮達強調，市府將專案研究及討論相關的配套措施。