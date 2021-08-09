為發展國產精品咖啡，農委會農糧署9日宣布，2021年因疫情影響，考量辦理全國競賽工作人員眾多、人員大規模移動及多數縣市未能如期推派代表選手參加等因素下，決定以防疫安全優先停辦今年賽事，至於各縣市地方競賽及11月下旬「台灣精品咖啡展銷活動」將維持辦理，並視疫情情況滾動檢討。

農糧署說明，國內疫情已有減緩趨勢，惟正值關鍵防疫期間，仍應減少大型活動人員流動與聚集下產生之傳染風險，並且多數縣市前因三級警戒延後或停辦縣市級競賽，尚未完成選手遴選，全國賽難以按照原訂時程辦理，故在取得主辦縣市與各縣市政府同意下，決定停辦本年度全國精品咖啡豆評鑑競賽。

農糧署指出，為持續推廣我國各產區特色精品咖啡，今年除授權各縣市政府視疫情發展情況，並依農委會茶業改良場所訂「台灣咖啡產區因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之咖啡評鑑防疫措施指引」，採線上方式或擇期辦理縣市級精品咖啡豆評鑑競賽外，每年於台北南港展覽館辦理之「台灣精品咖啡展銷活動」亦將持續辦理，推廣臺灣咖啡品牌不中斷。