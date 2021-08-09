台北市結合新冠肺炎接種合約院所首創「機動接種隊」，提供長照2.0服務失能等級7、8級，有接種疫苗需求75歲以上的長者到宅施打服務，經統計符合資格且有意願人數為998人，不過因日前傳出長者接種疫苗猝死、家屬憂心副作用不願讓長輩接種、長輩身體不適合施打等因素取消申請，截至7月31日符合資格且有意願人數降至542人，並已全數完成施打。

北市衛生局指出，北市府媒合醫院所屬居家醫療團隊及北市醫師公會基層診所深入社區，並安排醫師及護理師各1名到長者家中，到宅後醫師先行問診評估，再由護理師施打疫苗及衛教指導，接種後尚須觀察15分鐘，醫護人員在每一個案家至少需要40分鐘才能完成接種，故每組醫護人員出訪案家，在每一時段（3小時）僅能服務3至5名長者。

衛生局表示，居家醫療團隊自6月15日起由8家醫療院所協助施打，每時段派出醫師及護理師各1名，已安排36個時段（108小時）做施打，共施打212人；非居家醫療部分自7月由醫師公會媒合共13家基層診所協助施打，每時段派出醫師及護理師各1名，安排44個時段（132小時）施打，共施打330人。

北市衛生局長期照護科長劉惠賢指出，到宅接種服務將在8月16日申請截止，呼籲有施打需求且符合資格民眾盡早申請；另外，衛生局表示，對於長照服務對象疫苗施打整體規畫，已在 6月27日完成8185名機構住民全數接種。