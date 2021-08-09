新北樹林區鎮前街367巷被一處古厝擋住，附近居民來往道路受阻，新北市新建工程處規畫打通此巷，打通寬度7公尺、長度30公尺的道路，預計8月底進行拆除工程，年底可完成道路設置。（蔡雯如攝）

新北樹林區鎮前街367巷原本是一條死巷，原本可直通東榮街、鎮前街的道路被一處古厝擋住，附近居民來往道路受阻，進出都需繞小巷而行。新北市新建工程處規畫打通此巷，打通寬度7公尺、長度30公尺的道路，預計8月底進行拆除工程，年底可完成道路設置。

新北市議員廖宜琨今與新工處到場會勘，廖宜琨表示，鎮前街367巷尾的古厝在都市計畫法規發布前就已設立，雖然該塊土地屬於公有地，但並未有非法使用問題，不過隨著樹林人口增多，鎮前街上下班車流量大，附近居民繞小巷通行，間接導致道路阻塞，另外警消救災搶通時，進出也不易，因此當地居民都希望可以打通這條路。

新工處表示，鎮前街367巷周邊經交通評估後確實有打工需求，先前市府已與古厝屋主協商取得拆遷同意，預計會使用60坪面積打通道路，預估拆遷補償費用約186萬元、工程費177萬，目前計畫8月底進場拆遷，拆除建築約耗時40天，待拆遷完畢後就會開始進行設置側溝、建設道路等作業。

由於古厝旁有部分私有地，私有地上設有木材搭建的汽車篷，若道路完成後違建有可能會影響用路人安全；新工處表示，將會跟地主協商拆除，但是該塊地屬於私有地，無法強迫地主拆遷，也無法設置圍籬阻擋地主進出，不過道路打通時會設置路緣石，阻隔公私地。