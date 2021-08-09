西瓜是花蓮縣內重要經濟作物，由於瓜田多位處偏僻，許多地區未設置監視器，容易發生西瓜遭竊事件，警方每年採收季均會啟動「護瓜專案」，讓瓜農安心無慮採收西瓜。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮西瓜家喻戶曉，正值第2期採收季，幸無受西南氣流影響，果實飽滿，甜度充足，玉溪地區瓜果更較往年同期好，平均每顆落在23斤左右，每斤售價約18元，鳳榮地區的小玉西瓜則是8成已包出去，由於瓜田多位處偏僻，且未設置監視器，警方再度啟動「護瓜專案」，守護農民心血。

花蓮西瓜主要種植中南區，每年採收有2期，第1期為1月至5月，第2期為6月至8月，玉溪地區2期瓜果面積較1期小，以溪谷河床地為栽種地區，種植面積約200公頃；鳳榮地區2期改種俗稱小玉西瓜的新蘭西瓜，肉色橙黃，肉質細緻爽口，以脆甜聞名遐邇，種植面積約200公頃。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰指出，2期瓜生長期短，一般來說，甜度與大小會不如1期瓜好，不過今年風調雨順，加上較早收成，西南氣流對其影響不大，每顆大小平均可長到22、23斤，較往年多個5斤許，且價格和瓜型一樣漂亮，盤商收購價快追上1期每顆150元的價格，至少超過130元；市場部分則是每斤約16至18元不等，每顆至少可賣400至500元。

鳳榮地區農會總幹事黃榮和也說，這次西南氣流對2期西瓜收成影響不大，瓜田排水性做的不錯，據瓜農指出，今年小玉西瓜每株可生成4、5粒瓜，目前已有8成承包出去，行情為每株110元，較往年好，加上生長期間沒有下雨，甜度高，不過前幾天大雨，後期甜度可能稍微降低，影響不大，所幸外觀也沒有受損。

炎炎夏日，吃西瓜消暑最爽快，民眾、餐廳需求量大幅增加，對花蓮瓜農來說，屬十分重要的經濟作物，不過瓜田多位處偏僻，許多地區未設置監視器，容易發生西瓜遭竊事件，鳳林警分局與玉里警分局也隨即啟動「護瓜專案」，趁果農採收時到場協助交管，提升見警率防制竊盜，讓瓜農安心無慮採收西瓜。