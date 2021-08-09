一隻小松鼠今天上午9點36分許誤觸花蓮美崙變電所中美線其中一支電線桿，導致避雷器炸損，影響4千多用戶無電可用，經搶修後，已在9點57分恢復正常供電。（台電提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市美崙地區今天上午9點多，突然發生停電事故，影響4千多用戶，經台電巡查發現，中美線因一隻松鼠不慎碰觸造成避雷器炸損，才會釀成停電事故發生，所幸在搶修後，已回復正常供電。

今天上午9點36分許，花蓮市美崙地區突然停電，台電花蓮區營業傳處長吳耀民表示，經查，美崙變電所中美線上，德燕高支1號電桿不慎被一隻松鼠觸碰，因感電現象導致配電線路跳脫，才會突然停電。

經人員搶修後，已於9點57分恢復供電，吳耀民指出，影響範圍包含，花蓮市華東路、北興路、中興路與中美路，新城鄉康樂、北埔及大漢地區共約4493戶。

吳耀民說，此事故損失主要是造成用戶停電不方便，除避免事故不要發生，事故處理時間則是愈快愈好，台電也有設置自動化系動，只照偵測到故障點在哪裡，人員即可前往搶修，以縮短停電事故發生時間。

吳耀民坦言，動物誤觸導致配電線路跳脫的事故佔比其實頗高，針對這類事故，台電已陸續將裸露設備換成絕緣性導線，不過配電線路範圍廣，需要一定的人力及時間，目前正持續施作改善中。