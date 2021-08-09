冠德集團今日同步除權息，冠德(2520)、根基(2520)開盤參考價分別為37.65、44.4元，今日多頭挾著半年報出色，冠德最高曾至38.05元、根基則是衝至46.25元，快步的朝填息之路前進。

冠德第2季歸屬於母公司業主淨利13.64億元，每股稅後盈餘2.76元，受惠成屋銷售及敦北地上權辦公大樓售出認列入帳，上半年歸屬於母公司業主淨利18.99億元，每股稅後盈餘3.85元。由於下半年還有多個建案相繼完工交屋，法人樂觀看待今年度營運表現。

冠德將有多案陸續完工並進入交屋，包括羅斯福路案、三重「天晴」、台中市捷運G8，三案總銷計為66億兀，成屋銷售則是有「冠德信義」下半年可望交屋入帳，另外，還有餘屋銷售可入帳。

根基上半年合併獲利3.99億元，每股稅後盈餘3.77元。根基目前在在手工程案突破20個工程，包括冠德文華、冠德羅斯福等10個住宅及商辦工程，C712A標、C212標及C611標等3個土木工程，以及北榮醫療統包案、鳳山醫院一期、寶高園區統包案、南門市場改建統包案、桃園會展中心統包案、台積電F18P6 FAB等11個主要指標性及科技廠辦工程等等。

根業指出，透過採購彈性、發包拆分等政策因應短期工、料調度衝擊，而針對投標評估與開工動向轉趨向謹慎保守，除消化在手案量外，並全力爭取高競爭優勢建築、道路橋樑工程，擴展軌道、隧道及尖端科技廠房等案源，創造新興業績及提升公司價值。