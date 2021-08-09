網家(8044)旗下PChome 24h購物聯手眾多知名一線品牌搶攻消費者心占率，今日宣布8月陸續進駐ABC-MART、adidas、Android、Dji、GoPro、LEGO、Microsoft 365、RAZER、Rakuten Kobo等九大官方品牌旗艦館，並預估今年全站品牌數目標成長1倍，將大幅提升消費者信賴及黏著度。

PChome 24h購物布局網購市場，自2020年特別開設「品牌旗艦」專區，近年更獨家推出多檔「跨品牌聯名活動」，善用AI大數據分析消費趨勢，以話題性、品牌特色及調性等要點綜合評估，結合雙品牌資源開創新契機，大幅增加不同領域品牌合作可能性、強化利基點，達到相互導流、觸發新客群等加乘效益，促動單一品牌每月業績皆穩定攀升逾20％以上，持續優化消費者體驗。

網家指出，品牌深耕策略發揮綜效，加上近期受惠宅經濟熱潮，帶動全站近一周(7月30日～8月5日)新客數較去年同期成長超過40％，顯見透過長期開發多樣化品牌、增加消費者好感度，加上獨家洽談跨品牌及品類合作，擴大交叉銷售效益，促進整體會員經濟穩定發展，為下半年採購旺季增添動能。

網家第2季合併營收為117.32億元，年成長14％，為單季營收次高，主要台灣5月疫情升級，帶動線上購物在3C及防疫產品的需求；但費用增加及業外損失，稅後盈餘為0.63億元，年增20.4％，每股盈餘為0.54元，低於第1季表現；累計上半年合併營收為232.23億元，年成長10.7％，稅後淨利2億元，年成長28.7％，每股盈餘為1.72元。

雖然第2季疫情帶動線上購物大增，但網家倉儲出貨卡關及物流配送延遲，B2C營收成長僅14％，低於產業的成長率。而B2C在台灣線上購物市占率已由2020年1月的18.3％降至2021年5月的15.5％，後續仍觀察B2C的動能。