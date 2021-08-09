傳產股回穩，台股力守17500點！

儘管今天亞股普遍走高，且台灣本土新冠肺炎疫情趨緩逐步解封，但Delta變種病毒在全球蔓延，讓市場瀰漫不安氣氛，早盤台股因市場觀望氣氛濃厚，未跟隨亞股開高，以小黑開出，盤中更因權值股急殺，一度大跌176點，下探17350.15點，所幸中場過後，近期弱勢的航運鋼鐵股回穩，華航(2610)、長榮航(2618)亮燈漲停，萬海(2615)、長榮(2603)及陽明(2609)力守紅盤之上，鋼鐵股也在中鋼(2002)領軍下，中鴻(2014)、聚亨(2022)等盤中漲幅逾5%；搭配杏國(4192)、邑錡(7402)、益安(6499)、大眾控(3701)盤中股價漲停，聯電(2303)由黑翻紅，指數快速向上拉升，守住17450點，截至11點30分為止，加權股價指數約17486.15點，下跌40.13點，成交量約2333.84億元，OTC指數為219.33點，下跌3.12點，成交量約519.49億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲3.46%，其次是玻璃類股及運輸類股，分別上漲2.63%及2.54%，表現較差者為電線電纜類股、食品類股及紡織類股，其中電線電纜類股下跌1.49%，食品類股下跌1.44%，紡織類股下跌0.94%；上櫃部分，表現最佳航運類股，上漲7.91%，表現最差為光電類股，下跌3.31%。

就技術面來看，上周台股在傳產與電子齊反彈下，指數止跌反彈，終場加權股價指數以17526.28點作收，累計一周上漲278.87點，漲幅約1.62%，周K收紅，終止連二黑，日均量為3954.2億元，OTC收盤指數為222.45點，累計一周上漲5.06點，漲幅為2.33%，周K收紅，日均量900.12億元；今天台股在群龍無首下，指數多處於盤下，盤中一度下探17350.15點，所幸中場過後買盤進場，指數回升到17450點；台股過去3個月歷經5月本土疫情爆發急殺2600點再反彈創18000點歷史新高，之後再修正約千點，在上周止跌反彈，指數劇烈震盪，致使上檔賣壓沈重，由於目前台股成交量萎縮，難以挑戰17700點關卡，若本周進一步站上17700點，將有機會持續彈升，反之，上周五5日線、月線雙雙跌破，17480點若又無法守住，預期將是短彈結束訊號，提防指數再次回測季線，預估本周指數區間17000點至17500點。

分析師表示，美國兩黨基建計畫達成協議，有助刺激經濟，隨著歐美景氣持續復甦，國際股市多頭氣勢未滅，且進入傳產及電子產業旺季，財報利多及展望正向，有助於多頭續攻。

由於近期成交量能縮減，電子傳產類股輪動快速，選股優於指數，擇優逢低布局；以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、HPC供應鏈、APPLE供應鏈及汽車相關等族群。

欣興(3037)今年第2季EPS為1.21元，優於預期，其中毛利率達19.4%帶動營利率跳升至8.5%，也優於預期，反映高毛利IC載板比重跳升，且在ABF供給吃緊下的漲價效益；長線而言，整體ABF需求擺脫Intel PC主導需求的態勢，呈現百花齊放，公司法說會表示，2025年以前ABF產能分配已與客戶談定，未來持續看好；興富發(2542)下半年公司仍有多筆新案待交屋，第3季業外則受惠於大直店面出售，獲利4.2億元，業績成長可期，可擇優逢低佈局標旳。