2倍正向陸股ETF今展開反彈，包括富邦上証正2(00633L)、元大滬深300正2(00637L)、國泰中國A50正2(00655L)等近午盤均漲逾5個百分點。該3檔槓桿型陸股ETF以元大滬深300正2的成交量最大，11:30左右成交量已逾5.5萬張。

法人指出，MSCI(明晟)將於12日凌晨公布季度調整結果，MSCI指數持續加碼中國股市的趨勢不變有利陸股上攻。今年中國政府不斷透過反壟斷法或是政策新規，對於網路、金融科技、教育等各產業進行更嚴謹的監管措施，預期中國監管重點在金融穩定、反壟斷、資訊安全，甚至在社會公平等的面向仍未見趨緩跡象。但也因當局中央集權力道趨勢，預期海外企業回中國上市將成為既定趨勢，資金回流加上中國下半年貨幣政策可望鬆綁，皆有利於A股未來表現。

富蘭克林證券投顧表示，近期中國官方加大對於網路平台與校外培訓產業的政策監管，一系列問題引發投資人對中國民營企業監管風險擔憂。但回顧歷史經驗中國每隔幾年就會經歷一次加強監管週期，例如2018年的監管週期中，網路產業、校外培訓與金融科技領域也面臨嚴格監管審查，在中國市場投資時，政策變動與監管審查應被視為持續性的風險。整體而言，中國的監管重點仍是為了促進可持續性成長與創新、提高效率、降低經濟過剩產能與防範系統性風險，評估對於校外培訓產業這樣極端的政策規劃不會更廣泛地適用於其他產業。在加強監管階段，預期股價波動加劇且風險溢酬增加，佈局上建議精選持股，確保持有雖處加強監管週期但仍繼續維持獲利能力的企業。

此外，變種病毒擴散導致中國多個省份城市皆有本土案例出現，雖然絕對人數不高，但中國官方仍積極採取小區域封鎖的方式防堵疫情，疫情擴散加之網路產業政策監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響，評估官方亦可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素對於中國短中期成長動能產生的負面影響。