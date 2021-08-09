中國衛生經濟學會總顧問、前衛生部部長高強今天在《人民日報》健康客戶端APP上發文，題為：「與病毒共存」絕不可行！文章警告，借鑑英、美等國的「與病毒共存」，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，中國絕不能重蹈覆轍。

文章稱，最近一段時間，世界很多國家的新冠疫情，出現了急劇反彈，新增確診病例和死亡病例大幅攀升。美國驚現一天新增10萬確診病例，全球過去4周內新增確診病例接近400萬，以致於世界衛生組織驚呼「疫情近乎失控」。是什麼原因導致世界抗疫形勢全線告急？

★將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」

高強認為，主要是英、美等國為顯示統治力和影響力，不顧人民健康安危，盲目解除或放鬆了對疫情的管控措施，單純依靠疫苗接種的抗疫模式，追求所謂的「與病毒共存」，導致疫情的再次泛濫。這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。在英、美等國「與病毒共存」的誘導下，不少發展中國家也放鬆了疫情管控，致使全球多個地區出現了第二波、第三波疫情。

高強抨擊，面對全球疫情的嚴重反彈，英、美等國的專家學者沒有從政府的防控政策上找原因，卻眾口一詞地將責任推到了病毒變異上，聲稱Delta變異毒株的傳播能力特別強，傳播速度特別快，發病時間特別短，恢復時間特別長，是全球疫情嚴重反彈的罪魁禍首。

美國的媒體聲稱Delta變異毒株改變了世界抗疫戰爭。對於國際輿論界的這種異口同聲，高強表示高度質疑。儘管病毒變異給疫情防控帶來了很大困難，但決定疫情變化趨勢的永遠是人。人類應對病毒策略正確，再強大的病毒也能戰勝；人類應對病毒策略失誤，再弱小的病毒也會蔓延。

高強認為，以錯誤的抗疫策略應對強大的Delta病毒，其後果必然是災難性的。將疫情反彈的責任推給病毒變異的觀點，實際上掩蓋了政府抗疫失策的責任，是一種新型的「甩鍋」和「卸責」。

★必須堅持嚴格防控，打消「與病毒共存」的想法

高強表示，令人詫異的是，中國的一些專家也大講Delta毒株的驚人威力，建議國家考慮「與病毒長期共存」的策略，「學會與病毒共存」。專家們的觀點，既宣揚德爾塔病毒的嚴重威脅，又主張「與病毒長期共存」，豈不是矛盾嗎？

人類與病毒是什麼關係？高強認為是「有你無我、你死我活」的關係。人類生存繁衍的歷史，從一定意義上講，也是一部與病毒拼死相爭的歷史，不是人類消滅病毒，就是人類被病毒吞噬，從來沒有人類「與病毒長期共存」。舊的病毒消滅了，新的病毒還可能出現，但人類的目標始終是消滅病毒，而不是「與病毒共存」。臥榻之側，豈容病魔鼾睡？

高強指出，我們知道，人類最終戰勝病毒需要依靠能夠殺死病毒的藥物。但在此之前，人類也不是束手無策地「與病毒共存」，而是通過嚴格的隔離控制措施，以最快的速度切斷病毒的傳播鏈，把病毒封鎖在最小的範圍內「自消自滅」。這是人類消滅病毒的一種有效方式，也是人類抗疫制勝的一個法寶。

高強指出，新冠疫情爆發以來，中國用這個辦法迅速控制了疫情，並多次實現本土疫情的「零感染」。儘管境外病毒輸入也曾經導致局部地區出現散髮病例，但沒有形成大規模的流行蔓延。只要中國在「外防輸入」方面「補短板、堵漏洞、強弱項」，堅決「御病毒於國門之外」，就一定能夠將病毒消滅在人民戰爭的汪洋大海中。

有些專家認為，英、美等國「與病毒共存」的抗疫方式是開放性的，中國以隔離控制為主的抗疫方式是封閉性的。在歐美國家通過廣泛接種疫苗實現了「群體免疫」之後，我國的對外開放可能會陷入被動，主張「學會與病毒共存」，實現與世界的正常互通。

高強認為，中國與世界的互通，必須是健康的互通、安全的互通、符合國家利益和人民利益的互通，而不是盲目的互通，更不是不計後果的互通。當前，中國能否與世界實現正常互通，並不在於國內疫情控制，而在於國際疫情形勢。在國際疫情嚴重反彈的情況下，中國必須堅持對入境人員實施嚴格的監測、隔離等防控措施，這不是切斷與世界的聯繫，而是對人民健康和國家安全高度負責的表現。

★不僅不能放鬆，還要進一步補短板、堵漏洞、強弱項

有些專家認為，最近南京爆發的疫情迅速傳播到多個省份，暴露出一些地方疫情管控存在的重大漏洞和失誤，應當深刻反思、汲取教訓、全面排查、落實整改。高強表示完全贊同。

高強表示，中國的抗疫策略，是精準疫情管控與廣泛接種疫苗並行不悖的「雙保險」策略，而不是用疫苗群體免疫替代疫情嚴格管控，更不是「與病毒共存」。南京疫情的慘痛教訓告訴我們，在廣泛接種疫苗的情況下，中央提出的常態化疫情管控仍然是中國抗疫鬥爭必須遵循的重要指導方針。大家不僅不能放鬆疫情管控，還要進一步補短板、堵漏洞、強弱項，堅持不懈地做好疫情監測預警。這不是「與病毒長期共存」，而是為消滅病毒而長期鬥爭。

「與病毒共存」可行不可行？高強認為絕不可行。英、美等國的「與病毒共存」，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，中國絕不能重蹈覆轍。只要疫情仍在國際上廣泛流行，中國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變，堅決切斷病毒傳染鏈的策略就不能變，早發現、早控制的目標就不能變。

至於中國何時開放國門、如何開放國門？高強認為，應當根據國際疫情控制的實際情況，從維護國家和人民的整體利益出發，適時作出安排。在嚴防境外輸入的同時，各地既要盡快控制疫情的傳播，也應當根據實際情況，適時轉換抗疫工作節奏，適時調整抗疫工作措施，適時恢復正常的經濟社會生活。