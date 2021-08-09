200萬跑車當街狂逆向蛇行，駕駛人急避，警朝危駕偵辦

台南市1輛200萬野馬跑車8日上午8時40分行經中西區民生路東向西行，竟不顧交通法規，連續3次蛇行駛入逆向車道，一路飆往安平區，不少駕駛人見狀急避，深怕撞到反而賠不起，警方調閱路口監視器通知車主到案，除開單告發逆向、闖紅燈罰單外，更朝危險駕駛偵辦。

台南市民生路是市區主要道路，平日車潮多，8日正逢周日父親節，一輛福特野馬跑車上午8時許從湯德章紀念公園沿民生路往安平方向行駛，先後在永福路交叉口前、金華路前為了超車，兩次駛入對向車道。

黃色跑車通過中華西路後直行，進入安平路3度逆向駛入對向車道，再一路進入安平區。

3次逆向超車過程嚇到許多對向車道的車輛駕駛人，有人以行車紀錄器錄下影像投訴，只見1輛新車價值200萬元的野馬跑車一路逆向駛來，嚇得紛紛走避，深怕撞到反而賠不起。

黃色跑車超狂駕駛無視交通法規遭殃了，管轄中西區與安平區的台南市警2、4分局聯手調出跑車違規影像，通知家住北部的葉姓車主到案說明。

警方表示，黃色跑車車主已違反道路交通處罰條例的逆向與闖紅燈，前者罰600元至1800元，後者罰1800元至5400元，另朝危險駕駛偵辦。