你也是「游泳圈」不離身一族嗎？更要小心染疫風險！根據國民健康署資料統計，台灣45歲民眾，高達一半人口有腰圍過大、過重及肥胖問題。對於這群代謝症候群大軍而言，國外已有多筆研究資料顯示，肥胖者不但罹患新冠肺炎的風險高，其重症和不良預後的機率也大幅提升。更重要的是，內臟脂肪囤積之腰圍大小，與新冠肺炎嚴重程度更具相關性。尤其腰圍超標者若染疫，其肺部組織受損程度顯著高於腰圍正常者，表示內臟脂肪囤積過多的人，其新冠肺炎疾病預後更不佳。

●內臟脂肪過高 疫苗效果可能也打折

千禧之愛基金會董事長、台大醫學院名譽教授蔡克嵩指出，從新冠疫情在全球蔓延後，關於三高慢性病前期的代謝症候群5項指標--腰圍過大之內臟脂肪、血壓、空腹血糖、空腹三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇與新冠肺炎的關聯性，在國際醫學期刊文獻索引摘要資料庫PubMed中就有高達6千多篇研究，其中又以血糖、肥胖指數與新冠肺炎嚴重程度最高度相關。

千禧之愛健康基金會董事同時也是糖尿病專家，糖尿病學會常務理事杜思德醫師表示，因代謝症候群體內長期處於慢性發炎的狀態，導致巨噬細胞活性降低、B細胞和T細胞的反應受損，種種因素會讓疫苗接種後反應不佳。

國外研究也顯示，腰圍過大者接種疫苗後抗體濃度較低，這是因為疫苗的作用必須要透過免疫細胞做出一系列的反應，但內臟和皮下脂肪組織所產生的促炎因子，會使免疫反應失調或免疫細胞反應降低，導致疫苗接種結果不如預期。

●持續中度有氧運動 「瘦腰」換來健康長壽

以成年男性來說，腰圍最好小於90公分，成年女性則是小於80公分。為了讓民眾方便記憶腰圍數字，千禧之愛健康基金會特別推動「89量腰日」，提醒民眾關心自己的腰圍變化。

千禧之愛89量腰日以「防疫新生活 瘦腰遠重症」為題，邀請「柴語錄」躍上腰圍量尺，並搭配台灣特色守護貼紙，組合包於7-ELEVEN門市及統一集團指定通路皆可免費索取。(示意圖/Shutterstock)

蔡克嵩教授建議，民眾最好趁著疫情微解封之際，儲備抗疫能量。避免代謝症候群上身或已是肥胖族群，都可以透過中度的有氧運動，如健走、騎自行車、游泳、慢跑抵抗發炎作用。

除此之外，飲食把握「三低一高」原則，透過低油、低糖、低鹽、高纖的飲食，控制好三高指數；同時定期量測腰圍，持之以恆，就能遠離代謝症候群。