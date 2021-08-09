疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前指出，70多歲的案3021是因家人感染5月18日採檢21日確診，5月28日家中死亡，進入司法相驗程序，最近法務部、衛福部、疾管署資料庫完成串連，勾稽到個案死亡。國民黨主席江啟臣質疑，遲了二個月才公布。過了二個月才「校正回歸」？

江啟臣指出，前天又突然增加12人確診死亡，指揮中心說其中有11例是因為修改程式，檔案彙整比對後才清查出來，昨天也新增3例死亡，死亡時間是7月31日到8月1日之間，也是一週前的事。那疫情大爆發時的染疫死亡到底有沒有黑數，政府難道不該交代清楚？

外界質疑火化遺體數暴增，指揮中心副指揮官陳宗彥解釋是高齡化社會來臨，高齡者增加，因此每年死亡人數都在逐步增加，但根據內政部的死亡人數進行同期比較，江啟臣認為事實恐非如此。

江啟臣指出，今年染疫死亡高峰落在5月與6月，共636人，之前已有人提出同時間六都火化遺體數暴增，質疑染疫死亡藏有黑數。若再根據死亡人數統計進行同期比較，今年5月較去年5月死亡人數增加1836人、增幅達到13.8％，6月死亡人數較去年6月增加2746人，增幅更高達19.8％，不論是人數與增幅均較過去高出甚多，且5、6月染疫死亡人數增加的同時，該期間死亡人數也是暴增4582人，光二個月的死亡人數就佔了上半年全部死亡人數的89.9％，意即上半年近九成都是在5、6月死亡，現在死亡人數也開始「校正回歸」，政府不該說清楚、講明白嗎？