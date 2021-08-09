希臘第2大島艾維亞（Evia）野火失控，燒到今天已是第6天。渡輪透過海路把人送至安全地區後持續待命，準備將更多人撤離危境；至今，已有數千名民眾逃離家園。

這場野火迅速蔓延，有數個火場同時燃燒，艾維亞島北部數千公頃原始森林遭火舌吞沒，數十座村莊村民被迫撤離。野火吞噬5座村莊多戶民宅，但目前不清楚確切受災程度。

1名38歲孕婦撤離時表示：「很像恐怖電影；但現在不是電影了，現在是真實場景，是伴隨我們1週的恐怖。」

長達1週的熱浪導致希臘多處爆發野火，狀況堪稱30年來最慘，全國各地森林都傳出野火，許多民宅和商家受損。

海巡隊3日起從艾維亞島不同地區撤離2000多人，包括許多長者，其他人則連夜沿著布滿燃燒樹木的道路徒步逃離。

1名婦女獲救時，指著遠處的大火跟救難隊員說：「那裡有棟房子燒起來了。」消防人員回答說：「到處都在燒，四面八方，每個地方。」

中希臘大區（Central Greece）首長史班諾斯（Fanis Spanos）告訴希臘電視台Skai TV，艾維亞島北部近一週來情勢「嚴峻」，「野火前沿範圍很大，燃燒的區域相當大」。

他說，目前有超過2500人安置在旅館等收容所。

希臘當局已出動軍隊協助滅火，法國、埃及、瑞士與西班牙等國也都有派員前來協助打火。目前有多達570名消防隊員在艾維亞島與野火奮戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100809