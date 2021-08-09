東京奧運昨閉幕，這次台灣選手在東奧創下佳績，帶起全民瘋運動熱潮，全國運動會也將於10月16日21日在新北市登場，新北市教育局表示，全運會進入倒數67天，盼能延續奧運精神，讓全運會變成國內小奧運，代表新北參賽的田徑好手陳昭郡及女籃選手林育庭、鄭伊秀也都有信心為地主隊新北奪下佳績，把金牌留在新北。

全運會3千公尺障礙紀錄保持人的陳昭郡表示，很關心今年的奧運賽事，表示田徑短跑都突破世界跟奧運紀錄，另日本天氣炎熱雖不適合長跑去突破成績，但看到這些選手的奮鬥精神，讓她覺得不管輸或贏都必須奮戰到最後，被這些奧運選手激勵到。

陳昭郡上屆全運會拿到1金1銀，今年全運會參加3千跟1千5百公尺障礙賽，希望能把2金都留在新北，「我的第一個階段目標是3千公尺障礙賽跑進10分30秒內，打破自己10分33秒紀錄，接著在明年達到10分08秒的亞運標準，能去參加亞運。」

新北市女籃依舊以國泰人壽女子籃球隊陣容為班底，這次全運會打算挑戰5連霸，代表選手林育庭、鄭伊秀說，目前已開始備戰全運會，新北地主隊有信心獲得冠軍。

新北市今舉辦企業力挺全運會記者會，教育局長張明文表示，這次奧運我們得到2金4銀6銅，是歷年最好的成績，希望全運會延續這樣的奧運成績，歡迎全國選手一同到新北競技發揮最好的實力，也感謝超過23家廠商捐贈4千萬物資，公私合作一起支持體育發展、栽培選手，提供全國選手最好的發揮舞台。