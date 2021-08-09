創見(2451)第二季業績成長，稅後淨利8.2億元，季增46.7%、年增210%，每股淨利1.91元。上半年稅後獲利13.79億元，年增率約89.3%，每股淨利3.22元。

創見第二季合併營收37.9億元，季增8.45%、年增52.6%；毛利率攀升至34.71%；營業利益9.81億元，季增89.4%、年增216%；稅後淨利8.2億元，季增46.7%、年增210%，每股盈餘為1.91元。

創見上半年業績成長，營收72.92億元，年增率約27.8%；毛利率29.75%，年增約5個百分點；營業利益15億元，年增106.2%；稅後淨利13.79億元，年增率約89.3%，每股盈餘為3.22元。

展望下半年，創見表示，雖產品價格漲幅趨緩，但部分零組件缺料狀況依然嚴峻，因此採取彈性的採購策略及供應鏈管理依然是關鍵，包含上下游的交期掌控、生產排程管理、即時生產策略等，都將影響企業未來營運成果。另一方面，產品定價除依循市況，也同步考量客戶長期合作情形，力求互利的雙贏模式，永續經營。