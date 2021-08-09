中華代表隊在本屆東京奧運成績亮眼，拿下2金4銀6銅，打破參賽最佳紀錄，總統蔡英文表示，教育部體育署在2018年提出、2019年開始執行的黃金計畫，也取得顯著的成效。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇，翻出過去總統給過選手們的承諾，直批真的是芭樂票開好開滿，奧運倍增支票變倍減芭樂票。

陳思宇今（9）日在臉書指出，總統過去表示，8年內（2025年之前）體育經費會倍增，但不需要8年，希望更快在4年內（2021年8月前）完成；而前瞻計畫未來4年（2018-2022年）編1百億元支持體育發展，今年（2017年）下半年到明年投入36億元，除公務預算之外，明年（2018年）運動發展基金也增編5.8億元，投入軟硬體、教育訓練、獎勵補助資源。

核對「教育部體育署歲出機關別預算表」後，陳思宇批說，「真的是芭樂票開好開滿」，其中承諾8年內體育經費倍增，結果等來的卻是嚴重跳票，截至2021年為止，從2017年的81億到2021的42億，不但沒翻倍，還直接縮水縮一半，這就是總統說好的承諾？

陳思宇指總統蔡英文過去提出體育經費倍增的承諾跳票。（圖／本報系資料照）

陳思宇另根據「中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算歲出用途別科目分析表」表示，承諾2017下半年到2018年投入36億元，但2018年相較2017年，卻只增20億元；且蔡英文說2021年8月前或2025年前完成倍增經查也嚴重跳票，2021年度總預算也沒翻倍，甚至縮水一半，陳思宇痛批，蔡英文的「全國體育奧運倍增支票」，變成「全國體育倍減芭樂票」，體育政見支票大跳票。

對於戴資穎等選手出征東京奧運受到不平等待遇，陳思宇指出，4年前總統蔡英文曾對著現場大批體育選手說「不改就對不起你們」，如今看來超諷刺，更有網友砲轟「到底前瞻的錢都花到哪裡去了！」而蔡英文7月19日IG奧運首PO照片出現大大「經濟艙」3字，根本就是「蔡英文打臉蔡英文」。

陳思宇直言，身為一國元首，卻只懂得在人民面前大端牛肉政策，實際上選手們看得到吃不到，就連說好的倍增預算也變成縮水一大半？只會跳票的政府，我們要怎麼相信真的能夠落實體育改革？只會跳票的政府，再多的承諾都不能取信於人；只會跳票的政府，不改的確對不起選手們。