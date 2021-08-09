你覺得使用蘋果（Apple）iPhone、iPad就代表你的隱私受到完整防護了嗎？或許這個期待在過去成立，但很快地即將宣告破滅。蘋果在日前與官網公告，為了進一步防止兒童性剝削內容（Child Sexual Abuse Material CSAM）在網路上流傳與散播，他們將會對用戶上傳到iCloud的照片以及兒童用戶的iMessage進行掃描。這一項政策，受到愛德華史諾登（Edwaed Snowden）以及電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation EFF）強烈抨擊。

根據蘋果官網說明，他們將實施的新政策包含三大層面。第一，若是iOS設備被認定為是由兒童所使用，「訊息」app將會使用設備上（on-device）機器學習技術來示警敏感的內容，並且會通知父母。第二，iOS以及iPadOS都會使用新的加密工具來防範兒童性剝削內容在網上流傳。蘋果指出他們將會掃描用戶上傳到iCloud照片是否包含CSAM，若發現還會通知警方；第三，Siri以及搜尋（Search）功能將會更新，防範用戶搜尋到CSAM相關的內容。蘋果指出，這些新政策將會導入在即將推出的iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8以及macOS Monterey。根據蘋果官網註釋，這些改動應該會先在美國地區推行。

針對蘋果的新政策，曾經因為將稜鏡計劃公布給媒體，在人們隱私防護上可謂先鋒之一的前美國中央情報局（CIA）職員、國家安全局（NSA）外包技術員的愛德華史諾登，提出了抨擊。他指出無論立意有多良善，蘋果正對整個世界推出大型監控計畫。而且他提出警告，今日如果蘋果可以針對兒童性剝削內容進行掃描，他們明天就可以掃瞄任何內容。

No matter how well-intentioned @Apple is rolling out mass surveillance to the entire world with this. Make no mistake: if they can scan for kiddie porn today they can scan for anything tomorrow.



They turned a trillion dollars of devices into iNarcs—*without asking.* https://t.co/wIMWijIjJk — Edward Snowden (@Snowden) August 6 2021

而國際非營利組織電子前哨基金會（EFF）也同樣對於蘋果的決策提出強烈質疑。EFF指出，兒童性剝削是一個嚴重的問題，蘋果也並非第一個為了打擊這種現象而改變隱私保護立場的公司，但是這樣的轉變發生在一個點對點加密的倡導者，並且對他們開始掃瞄用戶的行為感到非常失望。EFF指出，就算蘋果能更完整說明技術細節，也宣稱可以保護用戶安全與隱私，但是就算這是一個經過完整考量、範圍定義狹窄且會徹底留下記錄的後門（backdoor），它仍舊是一個後門！

As we wrote this week "it’s impossible to build a client-side scanning system that can only be used for sexually explicit images sent or received by children.” https://t.co/N5vE6JbVT6 — EFF (@EFF) August 8 2021

Apple: Think Different.

Users: Great!

Apple: About encryption and privacy.

Users: Yeah!!

Apple: We’re scanning your private messages and we’re gonna tell your parents.

Users: https://t.co/WDKtt8r6I7 — EFF (@EFF) August 5 2021

EFF指出，不可能建置一個只用於掃描兒童色情圖片相關的系統。因此，即便蘋果是出於善意，這仍舊會破壞蘋果對於加密的承諾，也等於是為了更廣泛的濫用打開一個大門。EFF直指，掃描用戶上傳在iCloud的照片，等於是降低了隱私防護。而他們認為蘋果決定在iMessage中加入機器學習以及納入通知父母的功能，也是遠離強加密（Strong Encryption）立場的做法。

EFF認為人們有免於審查機制與後台，且能擁有私密溝通的權利，即便是還未成年的人們。他們認為蘋果應該要做出正確的決策，並且將「後門」從人們的設備中挪走。

關於「後門」這個議題。先前蘋果曾經多次拒絕美國警方或司法單位的要求，來協助解鎖嫌疑犯的iPhone，或是甚至提供一種解鎖機制（也就是「後門），讓執法單位可以快速解鎖特定人士的iPhone。相信這當中關於「後門」的機制與概念，跟保留於上述系統中掃描用戶在iCloud中的照片的技術有部分類似之處。當初，蘋果毅然決然地拒絕提供「後門」，但如今就算是為了防止兒童性剝削情況更嚴重而進行讓政策轉彎，看來雖是立意良善，但主動將使用者隱私大門打破，留下一道與執法單位、政府之間聯繫的管道，還有什麼立場宣稱以用戶的隱私為主呢？