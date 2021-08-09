屏東縣消防局9日深夜零時18分接獲報案指稱，屏東市豐年街發生住宅火警，警消派遣各式救災救護車輛共計16車、35人前往救援，到場時一家5口皆已自行脫困，隨即被送醫治療，所幸沒有生命危險，起火原因正在釐清中。

根據目擊民眾表示，救災車輛到達現場後立即布署水線搶救火災，現場為3樓建築物，火勢從1樓起火燃燒，屋內民眾包括阿公、一對夫妻及2名子女皆已自行脫困，火勢於零時37分撲滅，5人疑因嗆傷表示身體不適，分別由屏東、屏二及九如分隊救護車預防性送往屏東基督教醫院及部立屏東醫院就醫檢查。