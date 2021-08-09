連日雨彈狂襲，造成彰化多處地方淹水，甚至有嚴重道路坍方等嚴重災情，不僅這樣彰化的農作物災損更高達661.5萬。(吳建輝攝)

連日的強降雨都集中在中台灣，據縣府統計，有農損的鄉鎮包括鹿港、和美、線西、伸港、二林、田尾、芳苑、大城、溪州等9鄉鎮。(吳建輝攝)

連日雨彈狂襲，造成彰化多處地方淹水，甚至有嚴重道路坍方等嚴重災情，不僅這樣彰化的農作物災損更高達661.5萬，彰化縣長王惠美9日到埔鹽視察農損情形，她說，目前要求縣府農業處與各公所查報彙整災情，也提醒農民先拍照農損情形，以便未來申請補助，最重要的是希望中央能從寬認定，給予補助。

連日的強降雨都集中在中台灣，據縣府統計，有農損的鄉鎮包括鹿港、和美、線西、伸港、二林、田尾、芳苑、大城、溪州等9鄉鎮，而芳苑還有部分魚塭塭堤破損的，總計累積的農漁災損超過600萬元，陸續也還有許多公所匯報到縣府來。

王惠美表示，彰化是農業大縣，包括蔬果、花卉、漁業等等這2個月本來就受到疫情影響很大，沒想到又接連遇到雨災，對於他們來說根本是雪上加霜，日前她有邀請農委會主委陳吉仲下鄉勘災，也感謝委員謝衣鳳在中央關心，主委已經公布將彰化列為全品項作物補助的區域，希望陪伴農民度過難關。

王惠美說，埔鹽的花椰菜、蔥等都是全國數一數二的生產量，災損可以說是相當嚴重，目前中央、地方政府、各公所已積極協助勘災，提醒農民記得將農損情形拍照存證，以便鄉鎮市公所協助申請補助，讓農民可以盡速整備，恢復生產供應，以穩定菜價。

王惠美強調，目前縣內農損累積超過600萬元，中央有說會減輕行政程序盡速撥款，除了農業彰化芳苑、大城也有14口魚塭崩堤，造成漁產外流，以希望農委會能給予補助，幫助漁民度過危機。