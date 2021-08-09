大陸國家統計局9日發佈數據顯示，7月全國消費者物價指數（CPI）年增上漲1％，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中食品價格下降3.7％，非食品價格上漲2.1％；消費品價格上漲0.6％，服務價格上漲1.6％。食品價格中豬肉價格下降43.5％。進一步看到1至7月平均CPI比去年同期上漲0.6％。

據人民網引述專家表示，食品價格在糧食再獲豐收、豬肉價格保持穩定的情況下，總體上漲壓力不大；工業消費品價格不存在持續大幅上漲的基礎；服務價格有望保持小幅上漲。因此，未來CPI預計整體保持溫和上漲。

其中，城市上漲1.2％，農村上漲0.4％；食品價格下降3.7％，非食品價格上漲2.1％；消費品價格上漲0.6％，服務價格上漲1.6％。1到7月平均的全國居民消費價格比去年同期上漲0.6％。

同時PPI方面，全國工業生產者出廠價格7月年增9％，較上月上漲0.5％；工業生產者購進價格年增上漲13.1％、較上月上漲0.9％。同時1到7月平均的工業生產者出廠價格比去年同期上漲5.7％、工業生產者購進價格上漲7.9％。