美國消費者物價指數持續上揚，顯示通膨壓力仍相當沉重，但在聯準會尚未縮減寬鬆貨幣政策的背景下，美股行情並未受到劇烈衝擊，不過有專家示警，近期許多企業的股價已出現利多不漲的情況，成為能否延續漲勢的隱憂，另外，聯準會的態度、通貨膨脹及過高的估值都可能成為市場出現回檔的引爆點。

新浪財經報導，美國銀行股票策略分析師Jill Carey Hall指出，從近期財報季的狀況觀察，許多企業的好消息已經被消化，業績優於預期的公司，表現可能沒有想像中那麼好。

數據顯示，標普500指數中有高達85%的企業，第二季營收都優於市場預期，但他們的股價在財報公布隔天平均只上漲0.2%，這與第一季出現類似趨勢，當時平均股價下跌0.1%。

此外，有高達94%的科技公司財報優於預期，但這些公司隔日的股價平均下跌0.6%， Jill Carey Hall點出困境，「財報季顯示很多好消息已被消化，業績優於預期的公司，他們的股價並未領先大盤很多。」

對此，分析師Gina Martin Adams認為，未來成長趨緩讓企業面臨挑戰，「當估值持續飆高的同時，獲利確實需要再增加，即使許多公司的收入都增加了，但有部分企業的未來預期其實沒有那麼樂觀，就像蘋果之前所預測，接下來的營收成長恐會放緩。」

花旗首席分析師Tobias Levkovich強調，全球央行一直將利率保持在相當低的位置，這代表決策者對經濟持續成長的信心不足，整體而言，聯準會對於升息的態度、通貨膨脹的擔憂、高估值與企業獲利受壓縮等因素都可能引發市場出現波動。