新北市府辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，樹林(三多里地區)都市計畫公保地解編案即日起公開展覽，將解編約6公頃公保地，其中跨區公辦市地重劃的面積約為4.8公頃，後續地主原則可分回55％可建築土地，並提供0.6公頃的綠色開放空間供在地民眾使用。

新北市城發局表示，本次檢討採取分區分階段、專案通檢及行政區通檢併行方式辦理，其中專案通檢部分，已完成三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、土城、板橋、新莊、鶯歌、淡水、汐止及鶯歌（鳳鳴）等13處都市計畫區公展作業。

其中新店、坪林水源、三峽、澳底、石門、三重、新莊等7處都市計畫區業經市都委會審議通過，待內政部審竣並發布實施後，將接續啟動公辦市地重劃作業，實質開闢公共設施，民眾亦得分回可建築土地進行開發。

本次樹林都市計畫公保地檢討，將採多元解編方式辦理，包括跨區公辦整體開發、畫設再發展區(調降容積就地解編)、恢復原分區、併毗鄰分區等，總共將解編約6公頃的公保地。

其中採跨區公辦市地重劃的面積約為4.8公頃，後續地主原則可分回55％的可建築土地，且本次檢討預計可實質提供超過0.6公頃的綠色開放空間供在地民眾使用。